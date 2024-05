Mercato concurrents OM : L’AS Monaco pourrait encore toucher le jackpot !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco pourrait de nouveau prendre un gros chèque avec l’un de ses éléments forts !

L’AS Monaco est habitué à prendre de gros chèques depuis plusieurs saisons en faisant exploser des jeunes joueurs. Les récents exemples sont Tchouameni, Badiashile ou encore Disasi qui sont parti au Real Madrid et à Chelsea pour les deux derniers.

Cette fois-ci, c’est Arsenal qui s’intéresse au profil d’un milieu de terrain monégasque ! Il s’agit de Youssouf Fofana d’après les informations de la Gazzetta Dello Sport. L’AC Milan serait également sur le coup pour renforcer son entre-jeu. Sa cote sur Transfermarkt s’élève à 28 millions d’euros. Il parait peu probable de le voir partir pour moins de 30M€ cet été.

🔴 Arsenal et l’AC Milan sont 𝗜𝗡𝗧𝗘́𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘́𝗦 par Youssouf Fofana, qui devrait 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 l’AS Monaco cet été ! 👀 🗞️ @Gazzetta_it pic.twitter.com/vhU0P7t6nF — Vibes Foot (@VibesFoot) May 28, 2024

Armando Broja, Karim Konate et Georges Mikautadze pistés par Monaco

Wissam Ben Yedder ne signera pas de prolongation de son contrat, et va se retrouver libre à 33 ans. Du coup, selon l’Equipe, « Monaco s’était en fait mis en quête d’un attaquant pour épauler le duo Folarin Balogun-Breel Embolo la saison prochaine. Le jeune international ivoirien Karim Konaté (20 ans, sous contrat jusqu’en 2028), auteur de 22 buts et 8 passes décisives en 38 matches avec Salzbourg cette saison, est apprécié. Suivi par Leipzig, (…) Georges Mikautadze est également cité du côté du Rocher. Le Géorgien (23 ans), qui participera à l’Euro (14 juin-14 juillet), a été impliqué sur 17 réalisations (13 buts, 4 passes décisives) en 20 rencontres de L1 cette saison. (…) Une autre piste est étudiée : celle menant à Armando Broja. Revenu en début de saison d’une grave blessure à un genou, l’international albanais de 22 ans, lui aussi attendu à l’Euro, a été prêté sans succès par Chelsea à Fulham entre février et mai (80 minutes de jeu en Championnat). »