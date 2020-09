Mercato concurrents OM : L’AS Monaco prêt à miser gros pour un milieu de terrain (une pépite et un cadre de l’Inter)

Bien que déjà doté d’un effectif pléthorique, l’AS Monaco souhaite encore se renforcer au milieu de terrain. Et Niko Kovac souhaite 2 arrivées !

L’AS Monaco souhaite améliorer son milieu de terrain. Et pour cela, Niko Kovac a activé ses réseaux. L’entraîneur Croate de l’ASM souhaite s’attacher les services de son compatriote Marcelo Brozovic (27 ans). Cette piste ne date pas d’aujourd’hui car Monaco s’était déjà intéressé à lui il y a 1 mois, sans formuler d’offre ferme. Néanmoins, d’autres écuries se sont manifestées depuis, et selon Foot365, l’Inter en a profité pour faire monter les enchères et fixer le prix de leur milieu de terrain à 40 millions d’euros. Monaco va devoir faire exploser sa tirelire pour Brozovic !

APRÈS LA STAR, Monaco vise UNE JEUNE PÉPITE ?

Mais Brozovic n’est pas le seul à figurer sur la short-list de l’ASM. Le club de la principauté lorgne aussi sur le jeune milieu de terrain de Benfica: Florentino Luis. Selon le journal portugais Record, l’AS Monaco a proposé un prêt payant de 1,5 million, avec une option d’achat à 30 millions d’euros. Âgé de 21 ans, ce jeune milieu de terrain défensif n’a pu jouer que 10 matchs la saison passée en raison d’une mise à l’écart, puis d’une blessure au genou. Néanmoins, Monaco est quand même prêt à consentir à un gros investissement (avec montage financier) pour le faire venir. Affaire à suivre !