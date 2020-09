Mercato concurrents OM : Monaco s’offre un buteur et vise un milieu de Premier League !

Monaco accélère sur le marché des transferts. Le club de la principauté a bouclé l’arrivée de l’Allemand Kevin Volland. Et espère faire revenir en Ligue 1 un expatrié en Premier League.

C’est officiel. L’attaquant international allemand Kevin Volland (28 ans) s’est engagé avec l’AS Monaco, où il a signé un contrat de 4 ans. L’AS Monaco, a réglé 15 millions au Bayer Leverkusen pour s’attacher les services de Volland, qui n’avait plus qu’1 an de contrat avec le club allemand. L’Allemand va remplacer dans l’effectif Monégasque Islam Slimani, non conservé à l’issue de son prêt.

🖊🇩🇪 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Kevin Volland pour les 4 prochaines saisons.

——-

👉 https://t.co/jy1TAoEKqN#WelcomeToMonaco 🇲🇨 pic.twitter.com/KR0J4Ko73O — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 2, 2020

ABDOULAYE DOUCOURÉ convoité AUSSI ?

L’affaire n’est pas aussi avancée que Kevin Volland, mais l’AS Monaco aurait des vues sur Abdoulaye Doucouré (27 ans) milieu de terrain français évoluant à Watford. Cependant, Monaco part de loin sur ce dossier car le joueur est en contacts très avancés avec Everton. Selon l’équipe, le président des Hornets attend 30 millions d’euros pour libérer l’ancien milieu du Stade Rennais, sous contrat jusqu’en 2023. Monaco va devoir être convaincant pour s’offrir les services de l’ancien rennais qui pourrait venir remplacé Tiémoué Bakayoko lui aussi parti après un prêt d’un an.