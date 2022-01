Mercato concurrents OM : L’AS Monaco, proche de perdre l’un de ses jeunes à fort potentiel?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Fabrizio Romano affirme que l’AC Milan veut s’attacher les services d’un crack monégasque !

Âgé de 20 ans, Pietro Pellegri a rejoint l’AS Monaco en 2018 alors qu’il n’avait que 17 ans. L’attaquant italien n’a joué que 23 matchs avec le club de la Principauté depuis son arrivée. Il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans la durée et réellement montré l’étendue de son talent.

25 millions d’euros ont été investis par les Monégasques pour s’attacher ses services mais cet été, il a été prêté à l’AC Milan. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club italien serait en négociations pour récupérer Pellegri de façon permanente.

Malgré la présence d’une option d’achat de 6 millions d’euros en fin de saison, les Milanais souhaiteraient officialiser sa signature dès maintenant contre 4 millions d’euros. Les Rossoneri aimeraient ensuite prêter Pellegri au Torino pour qu’il s’aguerrisse encore en Serie A. Un investissement qui ne s’avère pas payant pour l’AS Monaco…

