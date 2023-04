Mercato concurrents OM : L’AS Monaco se positionne pour ailier de PL à 0€ !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) L’AS Monaco serait prêt à offrir un contrat à Wilfried Zaha.

En fin de contrat avec Crystal Palace, Wilfried Zaha attire de nombreux clubs européens. Si certains d’entre eux sont plus prestigieux que d’autres, l’international ivoirien semble avoir l’embarras du choix. D’après Foot Mercato, parmi ces gros clubs, l’AS Monaco serait bel et bien intéresser par l’ailier.

L’attaquant de Crystal Palace souhaiterait à tout prix évoluer dans un club qui joue la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui pourrait être le cas du club de la Principauté s’ils se qualifient en fin de saison.

Info 🚨 : libre au 30 juin l’ailier 🇨🇮 de Crystal Palace Wilfried Zaha est très courtisé. Le Bayern Munich, Dortmund, Arsenal et Monaco ont montré un interêt pour le dribbleur au profil explosif qui veut jouer la Champions League.

Avec @Santi_J_FM https://t.co/dpOqbVplsx — Sébastien Denis (@sebnonda) April 12, 2023

Le club de Ligue 1 n’est pas un récent suiveur de l’attaquant selon Foot Mercato : L’AS Monaco, qui a toujours été un grand admirateur du joueur, n’est pas indifférent non plus. Toutefois, le club de la Principauté part de plus loin, d’autant qu’outre le côté financier, il faudra également compter sur les envies de Champions League du joueur, qui en a fait une priorité à l’heure de faire son choix en fin de saison. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les pistes menant au Moyen-Orient, bien qu’étant aujourd’hui les plus concrètes (Al Nassr, Al Itihad, notamment) et les plus alléchantes (un salaire de 9 M€ par an est évoqué), n’ont pas vraiment les faveurs de Wilfried Zaha qui souhaite rester en Europe pour disputer la C1 et entendre la fameuse musique de la plus prestigieuse des compétitions européennes