OM : Rod Fanni estime que l’on « laisse beaucoup de crédit à Balerdi »

Arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi est souvent la cible des supporters de l’OM. Toujours épaulé par son coach, Rod Fanni est étonné qu’on lui laisse autant de temps pour s’améliorer. Selon lui, pour moins que ça, certains de ses anciens coéquipiers ont rapidement été mis sur le côté.

Leonardo Balerdi vit une saison compliquée à l’OM. Auteur de prestations très irrégulières et souvent sifflé par le public du Vélodrome, il est toujours soutenu par ses coéquipiers et son coach. Sa performance contre Lorient a encore été partagée entre actions intéressantes et maladresses. De retour après deux matches de suspension, suite à son expulsion face à Strasbourg, Kolasinac a pris sa défense en conférence de presse. « On se soutient mutuellement. On est content de son retour. » avait-il dit face aux caméras. Igor Tudor a, lui aussi, défendu son défenseur. « La majorité du temps, il est bon » avait assuré l’entraîneur Croate. Pour Rod Fanni, on lui laisse beaucoup de crédit contrairement à d’autres.

Certains ont pris le triple pour moins que ça

« Je trouve que Balerdi a de la chance quand même, on lui donne beaucoup de crédit, assure Rod Fanni sur Football Club de Marseille. Ça fait depuis un bon moment. Pour ma part, de mon expérience et de mes passages que j’ai pu faire à Marseille, pour beaucoup moins que ça certains en ont pris le triple, Morel par exemple, ou d’autres. »

On met des étiquettes rapidement

Rod Fanni poursuit : « On les a pas réaligné ou protégé donc c’est vrai que je suis un peu surpris. Hubocan on l’a massacré alors qu’il a fait surement moins. Il n’a pas été rayonnant, mais on a l’habitude de mettre des étiquettes rapidement alors que Balerdi à son arrivée on l’a encensé, on l’a comparé à des grands. Pour beaucoup moins que ça j’en ai vu s’en prendre plein. Après tant mieux, je ne souhaite pas qu’on le cogne. »

