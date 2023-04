Mercato concurrents OM : L’AS Monaco veut se renforcer dans un poste clé !

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’OM (PSG, Lyon, LOSC, Rennes, Lens, AS Monaco, Nice…) Les Monégasques souhaitent trouver un nouveau gardien de but !

Prêté par le Bayern Munich, Alexander Nübel n’a pas franchement brillé lors de ses dernières sorties avec l’AS Monaco. Pas innocent sur deux des trois buts par les Monégasques face à Strasbourg ce week-end, le portier allemand ne devrait pas être conservé par le club de la Principauté.

D’après les informations de Het Laatste Nieuws, l’AS Monaco suivrait la progression du gardien français Jean Butez qui évolue à Antwerp dans le championnat de Belgique. Sous contrat jusqu’en 2026, il est évalué à 6 millions d’euros sur le site Transfermarkt.

3/10 « Encore une fois, le gardien allemand est passé à côté de son match, en encaissant trois buts sur lesquels il aurait pu ou dû faire mieux, on pense notamment au deuxième : sa sortie aérienne sur le contre son camp de Maripan est ratée (41e). Passif sur le troisième but de Diallo (90e+3), il ne parvient pas à faire la loi dans ses 5,5 m, une zone dans laquelle il devrait pourtant s’imposer. Sa fébrilité semble contagieuse et donne l’impression de faire inconsciemment reculer le bloc. » Source : Note L’Equipe d’Alexander Nübel pour le match face à Strasbourg