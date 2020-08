Mercato concurrents OM : L’ASSE au même régime que Marseille

L’entraineur de l’AS Saint Etienne Claude Puel s’est inquiété de l’état des finances de son club. Il faudra donc s’attendre a un mercato serré dans le Forez !

Les temps sont durs pour tout le monde, et pas seulement pour l’OM. Dans une interview à RMC, l’entraineur de l’AS Saint Etienne a envoyé un message fort à ses fans : les verts ne sont pour l’instant pas en capacité de recruter sur ce mercato. Avant d’espérer des renforts, il faudra alléger l’effectif d’abord.

« On est à la diète »

“On doit réduire le groupe d’un point de vue sportif, mais aussi d’un point de vue financier. Le club était dans un projet de résultats à court terme, mais il ne peut plus suivre financièrement ce projet. On est à la “diète”, on se doit de réduire l’effectif pour éventuellement faire quelques retouches, sinon ça ne sera pas possible. C’est le challenge de l’intersaison, en sachant que le mercato finit début octobre. Ce n’est pas évident à gérer”

Claude Puel. Source : RMC – 04/08

Des mots forts et clairs de la part du coach des verts. Le mercato du club de St Etienne va surement être à l’image de la ville : calme et vide…