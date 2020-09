Mercato concurrents OM : L’ASSE laisse filer gratuitement le plus gros transfert de son histoire !

Plus gros transfert de l’histoire de l’AS Saint Étienne, Lois Diony va quitter gratuitement l’AS Saint Etienne. Libéré de son contrat, il s’est dans la foulée engagé à Angers !

Il ne laissera pas un souvenir impérissable. Recruté en grande pompe en 2017 contre 10 millions d’euros, Lois Diony à comme prévu quitté Saint-Étienne par la petite porte. Le natif de Mont de Marsan a été libéré de son contrat par les verts et s’est dans la foulée engagé libre avec le SCO d’Angers. Le club entraîné par Stéphane Moulin a officialisé sa signature ce jour.

ANGERS VA ME PERMETTRE DE ME RELANCER — Diony

Sur le site officiel de son nouveau club, l’attaquant martiniquais à fait part de sa joie de rebondir en anjou après son expérience compliquée à Saint-Étienne :

« Je suis très heureux de rejoindre le club d’Angers SCO. Je sais pourquoi ça n’a pas fonctionné avec Saint-Étienne, et je suis convaincu que le club d’Angers SCO va me permettre de me relancer. Il y a tout ce qu’il me faut… J’ai longuement échangé avec Sébastien Larcier et le coach Moulin… Ils m’ont convaincu, je suis très motivé par ce nouveau challenge. »

Lois Diony. Source : site officiel du SCO Angers.