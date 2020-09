Mercato concurrents OM : Ce flop de l’AS Saint-Étienne va rebondir en Ligue 1

Plus gros transfert de l’histoire de l’AS Saint-Etienne, Lois Diony n’a jamais été à la hauteur des attentes dans le Forez. L’attaquant va quitter Saint-Étienne et rebondir au SCO d’Angers.

Recruté pour 10 millions d’euros en 2017, Lois Diony (27 ans) va quitter Saint-Étienne. Selon le journal L’Équipe, l’attaquant d’origine martiniquaise est proche de s’engager avec Angers. Lois Diony et le SCO sont tombés d’accord lundi sur un contrat de 3 ans avec le club entrainé par Stéphane Moulin, qui souhaitait absolument le recruter.

VERS UN DÉPART LIBRE ?

Le transfert devrait être rendu officiel par Angers rapidement. On ne connaît pas le montant de l’indemnité de transfert… Ni même s’il y en aura une ! Selon le journaliste Manu Lonjon, l’AS Saint-Étienne pourrait libérer Diony de ses trois ans de contrat restant, à condition de bénéficier d’un important pourcentage à la revente. Après avoir perdu trois années, à Saint-Étienne et en prêt à Bristol, Lois Diony va avoir l’opportunité de se relancer à Angers. À 27 ans, il n’a plus de temps à perdre.