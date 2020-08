Mercato concurrents OM : l’ASSE tente un gros coup en attaque ?

Désireux de renforcer son attaque, l’AS Saint Etienne s’est mis sur la piste de l’attaquant camerounais du FC Porto Vincent Aboubakar selon France Football…

Bien que leur priorité actuelle soit de vendre des joueurs, Claude Puel et Saint-Étienne travaillent tout de même à la venue de quelques renforts.

Parmi eux, le nom de Vincent Aboubakar (28 ans) a été évoqué. Sous contrat jusqu’en 2021, l’international camerounais pourrait débarquer à tarif réduit. En plus de son prix abordable, Aboubakar à l’avantage de bien connaître la Ligue 1, championnat ou il a évolué entre 2010 et 2014 sous les couleurs de Valenciennes, puis Lorient.

Saint Etienne ATTENDS AVANT DE PASSER À L’OFFENSIVE

Mais comme l’a déjà évoqué Claude Puel, le club doit d’abord vendre avant d’acheter. Les indésirables Lois Diony, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri ou Yann M’Vila ne sont pas encore partis. Ce qui limite la marge de manœuvre de l’AS Saint Etienne dans le dossier Aboubakar. Néanmoins, les Verts pourraient passer à la vitesse supérieure dès qu’une bonne vente sera actée !

LA STAT : 5

C’est le nombre de matchs disputés par Vincent Aboubakar cette saison, sur 34 possibles. L’attaquant Camerounais ne fait clairement plus partie des plans de Sergio Conceiçao…