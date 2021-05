Mercato concurrents OM: L’avenir de Koeman influence le transfert de Depay au Barça ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Depuis le mercato estival 2020, Memphis Depay est l’une des cibles prioritaires du FC Barcelone. Son ancien sélectionneur Ronald Koeman voudrait absolument faire venir le Lyonnais mais son avenir incertain en Catalogne pourrait redistribuer les cartes.

Annoncé depuis l’été dernier du côté du FC Barcelone, Memphis Depay pourrait voir son transfert être plus compliqué de prévu. Libre à la fin de la saison, le numéro 10 lyonnais voudrait rejoindre la Catalogne notamment puisque son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas est le coach du Barça. En effet, Ronald Koeman a quitté son poste à la tête des Oranjes pour pouvoir entraîner le club catalan. Cependant, les mauvais résultats des Blaugranas pourraient influencer le futur des deux néerlandais.

Koeman viré, depay oublié ?

Barcelone a réalisé une mauvaise saison et Koeman pourrait en payer les frais. Le hollandais a des chances d’être destitué de son poste à cause de ses résultats décevants. Ce départ pourrait donc empêcher Memphis Depay d’arborer la tunique catalane. En effet, Koeman est celui qui souhaite le plus voir son ancien capitaine en sélection venir à Barcelone. Son départ pourrait donc plus que freiner l’affaire, pourtant bien partie. La possibilité de voir Depay rester à Lyon n’est donc pas impossible…