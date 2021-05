OM : « Caleta Car aurait aussi pu être sur le banc avec Balerdi… »

L’OM s’est imposé 3-2 face à Angers dimanche lors de la 37e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Duje Caleta Car sur ce match.

L’OM a surement proposé la meilleure première mi-temps depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli ce dimanche. Le 4-2-3-1 modulable a permis aux joueurs de mieux se trouver et de proposer des actions construites rapidement vers l’avant. Milik s’est offert un triplé mais tout n’a pas été simple. Car à contrario, la seconde mi-temps a été bien plus laborieuse, malgré 2 buts d’avance les olympiens ont subi et se sont exposés à la qualités des visiteurs sur coup de pied arrêtés. C’est finalement le jeune Bamba Dieng qui est allé chercher un penalty de la victoire dans les dernières minutes. Titulaire dans une défense central à deux tête, le défenseur croate ne s’est pas mis en évidence. Il essaye d’imposer son physique mais se trompe souvent. Son placement reste aléatoire et sa tête semble toujours en salle d’attente à Marignane depuis fin janvier…

La note de Duje Caleta-Car : 4,5/10