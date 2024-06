Mercato concurrents OM : Le Bayer Leverkusen veut recruter à Lyon ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Selon le Parisien, Maxence Caqueret serait une cible du Bayer Leverkusen. Le club qui a remporté la Bundesliga n’a pas encore entamé de négociations, Lyon attendrait un chèque de 20M€ pour laisser partir son milieu de terrain. Quid de son statut alors que les anciens Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Anthony Lopes pourraient quitter le club cet été… Ce dernier a prolongé son contrat jusqu’en 2027 et avait déclaré en avril dernier. «J’ai dépassé les 150 matches lors du premier match de Coupe de France, en 2024. C’est une fierté d’avoir joué autant de matchs avec le club. J’ai envie de continuer à jouer, car c’est ce que je veux, jouer et gagner surtout».

20M€ demandés pour Caqueret ?



Selon FootMercato, l’OL « a jeté son dévolu sur Wilfred Ndidi, l’international nigérian aux 53 sélections de Leicester City. (…) Auteur d’une excellente saison en Championship avec 4 buts et 5 passes décisives en 32 matches de championnat, Ndidi pourrait apporter un vrai plus à une équipe lyonnaise qui va devoir faire face à de nombreuses échéances la saison prochaine. » L’avantage pour Lyon est que le joueur de 27 ans est libre car en fin de contrat au 30 juin prochain. A noter que deux clubs, le Real Betis et Everton le surveillent…

Lyon veut Wilfred Ndidi qui sera libre au 30 juin !

🚨EXCL: 🔴🔵🇳🇬 #Ligue1 | 🆕️ L’OL a accéléré depuis plusieurs jours sur Wilfred Ndidi ❗️ 🔐 Les Gones poussent pour sceller un accord avec le milieu de terrain nigérian, libre de tout contrat en juin prochain Avec @sebnondahttps://t.co/cynGz21bxU pic.twitter.com/M6QLF0V7yT — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 28, 2024

Selon RMC Sport, le capitaine lyonnais a des sérieuses possibilités à l’étranger. « A bientôt 33 ans, le buteur des Gones suscite l’intérêt de plusieurs équipes aux États-Unis et en Arabie saoudite. Au point de s’interroger sur son avenir à Lyon. Le Los Angeles Galaxy le suit de près. En Arabie saoudite aussi, les prestations du « général Lacazette » ne passent pas inaperçues. Deux clubs du Moyen-Orient sont même passés à l’action pour tenter de le recruter. » Le média cite son entourage qui explique qu’Alexandre Lacazette dispose d’une offre financièrement « irrefusable »…

Une offre irrefusable d’Arabie Saoudite ? La MLS aussi dans le coup ?

🚨Deux clubs saoudiens sont intéressés par Alexandre Lacazette 🇫🇷 🔹 L’attaquant a une proposition de deux ans + 1 en option 🔹 L’OL a été informé de la situation ➡️ Lacazette est pleinement concentré sur sa fin de saison avec Lyon https://t.co/SOdHkriANn — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 16, 2024

Anthony Lopes devrait bien laissé sa place au Brésilien Lucas Perri recruté lors du dernier mercato hivernal. selon l’Equipe, « Lopes, lui, sait que l’histoire avec son club formateur prendra fin en mai, probablement le 18 contre Strasbourg à domicile, où les virages devraient lui rendre un vibrant hommage. Ses représentants s’activent depuis plusieurs semaines pour lui trouver un nouveau challenge, et le gardien de 33 ans a des prétendants. (…) L’OL accompagnera ce départ : les dirigeants ont pris l’engagement qu’ils libéreraient leur joueur de sa dernière année de contrat, pour services rendus. »

Clap de fin pour Lopes !