Mercato Concurrents OM: le bilan du mercato rennais !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, OGC Nice, LOSC, Rennes…) Le Stade Rennais, actuel 9e de Ligue 1, est pour l’heure loin des objectifs fixés en début de saison. Le club breton a accueilli deux renforts dans son effectif mais a également perdu quatre éléments.

Le Stade Rennais pointe actuellement à la 9e place de Ligue 1, bien loin des objectifs annoncés en début de saison, malgré un mercato XXL l’été dernier, qui voyait arriver Nemanja Matic, Ludovic Blas ou encore Enzo Le Fée. Des joueurs qui déçoivent, pour la plupart. Dans un entretien accordé à L’Équipe avant le début du mercato hivernal, Florian Maurice avait indiqué ne pas vouloir changer la totalité de son effectif: « Ce mercato d’hiver est un mercato d’ajustement, je ne vais pas changer 80 % de l’effectif ! L’idée, c’est d’améliorer certains points. Je sais que cet effectif est capable de faire beaucoup mieux. Mais pour ça, il faut ramener un peu plus de grinta, de détermination, et aussi de joie de vivre. Il faut surtout retrouver une cohésion, de l’envie. »

Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, va être actif sur le mercato. Mais il ne compte pas chambouler le groupe mis à disposition de l’entraîneur, Julien Stéphan. https://t.co/Ap7v1pMvDv pic.twitter.com/06GAQhpX8R — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 31, 2023

2 arrivées et 4 départs

Le mercato d’hiver s’est achevé ce jeudi 1e février, avec seulement deux recrues du côté de Rennes: le milieu de terrain Azor Matusiwa et le latéral droit Alidu Seidu, pour une somme d’environ 33 millions d’euros (en incluant les bonus potentiels). Des profils qui remplacent Nemanja Matic et Lorenz Assignon, deux départs non prévus initialement. À noter également la perte des défenseurs Jérémy Jacquet (18 ans, prêt à Clermont) et Mohamed Jaouab (21 ans, Amiens, L2, 400 000 euros).

Sauf revirement, Julien Stéphan clôt un #mercato d’hiver qui fait débat à Rennes, avec « seulement » deux arrivées qui viennent remplacer (dans des profils différents) Matic et Assignon, en partance pour l’Angleterre. Les explications du coach ⬇️ #SRFC https://t.co/jIHlAyAun6 — Guillaume Lainé (@gui_tog) February 1, 2024

Interrogé en conférence de presse sur le mercato hivernal rennais, Julien Stéphan a dressé un bilan de stabilité : « Il y a un bilan de continuité de l’effectif, d’un groupe qui est en train de se redresser, d’un groupe qui reprend confiance, qui travaille très très bien, d’un groupe qui montre de très bonnes choses sur le plan collectif lors des derniers matchs. Encore une fois, l’objectif des trois derniers mois et demi de compétition c’est de poursuivre sur cette dynamique de reprise de confiance et de constance dans les résultats. »

