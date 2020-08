Mercato concurrents OM : Le capitaine lyonnais en partance vers un top club ?

Fraîchement nommé entraîneur du FC Barcelone, le Hollandais Ronald Koeman a fait une liste de joueurs qu’il souhaite recruter… Et dedans, on retrouve son compatriote Memphis Depay !

La non qualification en coupe d’Europe la saison prochaine va coûter cher à Lyon. Les Gones vont devoir se séparer de quelques uns de leurs meilleurs éléments. Et Juninho a avoué que Moussa Dembele et Houssem Aouar avaient déjà un bon de sortie. Mais en plus d’eux, un autre cadre important de l’effectif de Rudi Garcia pourrait s’en aller.

DEPAY ET KOEMAN SE CONNAISSENT BIEN

En effet, le Barça pourrait se pencher sur le dossier du capitaine lyonnais, Memphis Depay. Selon la radio RAC1, le nouvel entraîneur du Barça Ronald Koeman a soumis le nom du Lyonnais à ses dirigeants. Le coach et Memphis se connaissent bien, pour s’être côtoyés en équipe nationale hollandaise, que Koeman a dirigé de 2018 à 2020.

Sous contrat pour encore 1 an à l’OL, Depay n’a toujours pas prolongé. Un départ au Barça pourrait arrangé toutes les parties : le joueur d’abord, qui a répété plusieurs fois qu’il souhaitait jouer dans un plus grand club. Et l’OL qui pourrait récupérer une somme dans la transaction cet été, contre 0 dans 1 an… La balle est désormais dans le camp du Barça, qui doit encore faire une offre !