Mercato concurrents OM: Le dossier Camavinga, l’ambition de Lyon, et le plan B du LOSC

Mercato concurrents OM : Le Stade Rennais fait le point sur le dossier Camavinga !

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Rennes, Lyon, LOSC, Monaco…). Le président du Stade Rennais fait le point sur le gros dossier de ce mercato : Eduardo Camavinga !

Cela fait plusieurs mois que le Stade Rennais est dans l’attente que le dossier Eduardo Camavinga soit bouclé. Le Real Madrid a longtemps été l’un des clubs pouvant récupérer le milieu de terrain français.

Rien n’est fait dans un sens comme dans l’autre — HOLVECK

Sur les ondes de RMC ce lundi, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck s’est exprimé à ce sujet et a affirmé que rien n’était encore acté… Ni en vue d’une prolongation ni d’un transfert.

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM: Rennes boucle une nouvelle arrivée

« Des discussions sont toujours en cours, tout est ouvert. Soit pour un départ, si offre satisfait tout le monde, soit pour le prolonger. On n’a pas perdu espoir. Tout reste encore ouvert. Très peu de clubs européens peuvent se permettre de s’offrir Eduardo. Rien n’est fait dans un sens comme dans l’autre. En Ligue 1, il n’y a pas beaucoup de clubs qui peuvent venir sur ce dossier… les plus grands clubs européens sont évidemment attentifs » Nicolas Holveck – Source : RMC (19/07/21)

🔴⚫ Nicolas Holveck confirme que Camavinga pourrait quitter Rennes dans les semaines à venir 💬 « Les discussions sont toujours en cours, tout est ouvert, soit pour un départ lors de ce mercato si une offre satisfait tout le monde, soit pour le prolonger » #rmclive pic.twitter.com/NNV6jSHyUE — RMC Sport (@RMCsport) July 19, 2021

Mercato concurrents OM: Le LOSC cible un joueur rennais ?

En quête d’un défenseur droit, le LOSC souhaite recruter le Belge du Standard de Liège, Hugo Siquet. Jeune promesse de 19 ans, son club souhaite entre 6 et 7 millions d’euros pour le libérer comme l’indique Sacha Tavolieri, alors que Lille en propose 4. L’équipe entrainée par Jocelyn Gourvenec aurait identifié un plan B, et ce dernier évolue du coté du Stade Rennais.

Le Losc piste Brandon Soppy

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM: Rennes boucle une nouvelle arrivée

Les champions de France en titre auraient pisté Brandon Soppy, comme alternative à Hugo Siquet. Pas certains que les Bretons acceptent de vendre l’un de ses joueurs à un concurrent à la course à l’Europe.

#Standard veut entre 6 et 7 pour Hugo #Siquet. Malgré les nombreuses offres refusées dont la dernière à 4, le dossier est loin d’être refermé du côté #LOSC qui l’a placé numéro 1 de sa short-list devant (😉) le Rennais Brandon #Soppy et Yan #Valéry de Southampton. #mercato #SRFC https://t.co/BGReclEnj8 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 19, 2021

Mercato concurrents OM: Lyon veut un attaquant d’envergure !

Comment Juninho va-t-il orchestrer ce mercato estival du côté de Lyon ? Le directeur sportif du club rhodanien devra composer avec de nombreux départs attendus, comme l’avait confirmé Jean-Michel Aulas. Il faut rappeler que les Gones connaissent un petit vide financier dû à leur non-qualification à la Ligue des Champions, pour la seconde saison consécutive. Pour remplacer Memphis Depay, Lyon voudrait un attaquant d’envergure d’après les informations de l’Equipe.

Jean-Michel Aulas et Peter Bosz se sont tous les deux exprimés sur le mercato lyonnais :

A LIRE: MERCATO OM : ACCORD POUR UNE TROISIÈME RECRUE EN PRÊT ?

« J’espère oui mais on ne sait pas. C’est le travail de Juninho. Les joueurs qui sont déjà là, Damien (Da Silva) et Henrique, ce sont des joueurs qui se sont très vite intégrés dans le groupe. J’ai été surpris par Henrique parce qu’il parle déjà un peu français » Peter Bosz (18/07/21)– Source : Conf de presse

« On a des joueurs qui représentent une valeur d’effectif de plus de 400 M€. On va continuer d’investir et de valoriser. Oui, on aura une bonne équipe, un budget significatif sera consacré au recrutement » Jean-Michel Aulas (15/06/21) Source: Le Progrès