La rumeur prend de plus en plus d’ampleur ces derniers jours. Pau López se rapproche de l’OM pour devenir le gardien numéro 1 bis en concurrence avec Steve Mandanda la saison prochaine. Pablo Longoria aurait même trouvé un accord avec la Roma pour l’enrôler.

Nous le savons depuis plusieurs semaines. L’OM est à la recherche d’un gardien numéro 1 bis pour le mettre en concurrence avec Steve Mandanda puis préparer sa succession dans les années à venir. Et comme l’ont annoncé les médias italiens, c’est Pau López qui aurait été choisi par les dirigeants phocéens pour assumer ce rôle. Ces dernières heures, Pablo Longoria aurait accéléré les discussions avec la Roma pour enregistrer l’arrivée de Pau López. À en croire les informations divulguées par Tutto Mercato Web, l’OM aurait finalement trouvé un accord avec la Roma pour le transfert du gardien espagnol.

D’après le média italien, les deux clubs se seraient entendus sur un prêt payant de 500 000€ avec une option d’achat non obligatoire pour Pau López. Le gardien espagnol de 26 ans doit désormais donner son accord pour rejoindre le club phocéen. Les dirigeants marseillais sont optimistes dans ce dossier. Suite à la future arrivée de Rui Patricio pour garder les cages italiennes, la Roma souhaite se séparer de Pau López cet été. En effet, le gardien espagnol risque d’être relégué sur le banc et pourrait se laisser tenter par le challenge olympien. Dans son article, le média italien ne précise aucun montant pour l’option d’achat. Mais à en croire le journaliste Fabrizio Romano, l’option d’achat devrait avoisiner les 15M€.

Olympique Marseille are progressing in talks with AS Roma to sign Pau López and Cengiz Ünder. Negotiations will continue this week. 🔵 #OM #Roma

Loan with buy option around €15m for López, loan with buy option around €12m for Ünder.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2021