Mercato concurrents OM: Le dossier Eduardo Camavinga au ralenti !

Où jouera Eduardo Camavinga la saison prochaine ? Le milieu de terrain affole le marché des transferts à seulement 18 ans. Il ne reste plus qu’une saison de contrat à l’international français avec le Stade Rennais et il ne souhaite pas prolonger son contrat. Cependant, très peu d’offres officielles seraient arrivées aux oreilles des dirigeants bretons.

J’espère qu’on trouvera une solution — Bruno génésio

Interrogé par le quotidien L’Equipe, Bruno Génésio, entraîneur du Stade Rennais, est revenu sur le cas Eduardo Camavinga.

«Aujourd’hui, tous les joueurs qui ont repris sont sous contrat et joueurs de Rennes, donc je ferai avec lui. Maintenant, on sait qu’il est dans une situation où il ne reste qu’un an de contrat ici, et on a déjà plusieurs fois souligné qu’on ne peut pas se permettre de rester dans cette situation-là concernant un joueur international comme lui. Comment je l’ai trouvé ? Très bien, détendu, en bonne forme, motivé. Maintenant, ça fait aussi partie d’une carrière d’avoir des moments comme ça, avec des décisions importantes à prendre, lui en a une très importante à prendre pour son avenir, et nous, le club, on a aussi nos intérêts à défendre. J’espère qu’on trouvera une solution qui satisfasse tout le monde. » Bruno Génésio – Source: L’Equipe (30/06/2021)