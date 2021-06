Mercato concurrents OM : Le FC Barcelone officialise la venue d’un Lyonnais !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Depay à Lyon, c’est désormais de l’histoire ancienne ! Le Néerlandais est officiellement lié au FC Barcelone.

C’était dans les tuyaux depuis près d’un an maintenant, Memphis Depay quitte officiellement Lyon pour rejoindre le FC Barcelone. En fin de contrat, le Néerlandais n’a pas prolongé l’aventure en Ligue 1 et rejoint le club catalan.

Il y retrouvera notamment son compatriotie Frenkie De Jong et son ancien sélectionneur, Ronald Koeman qui a dû jouer un gros rôle dans la signature de Memphis Depay au FC Barcelone. Il y a quelques jours en conférence de presse avant le match des Pays-Bas face à l’Ukraine, il avait plus ou moins officialisé sa venue chez les Blaugrana.

🇳🇱 Welcome to the blaugrana family 💙❤️#MemphisCuler pic.twitter.com/AGg6T6Mi2O

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021