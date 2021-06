Quand JUL lance une invitation aux joueurs de l’OM

A l’initiative du projet « 13 organisé » réunissant des rappeurs de la ville de Marseille, JUL a crée l’engouement l’été dernier. Le titre « En bande organisée » a été un véritable tube, repris par les joueurs de l’OM lors de la victoire (0-1) face au PSG. Une gimmick du son, s’est même vu affichée en tribune Ganay « C’est Marseille bébé ».

Originaire de Marseille, JUL est l’un des plus gros vendeurs de CD de l’histoire du rap français. Joueur de l’OM dans sa jeunesse, il est bien évidemment supporter du club marseillais.

Je n’ai pas eu le temps de voir les joueurs de l’OM en vrai– JUL

A LIRE: RUMEUR MERCATO : L’OM FAIT UNE OFFRE DE 30M€ POUR DEUX JOUEURS DE SERIE A ?

Dans une interview accordée à l’Equipe, il a envoyé une invitation aux joueurs de l’Olympique de Marseille :

« Les supporters n’étaient pas bien l’année dernière, ils vont revivre en revenant au stade. À Marseille, le stade, c’est leur vie, tu leur enlèves ça, tu leur coupes l’eau ! L’inscription dans le stade, ça faisait plaisir, quand on a vu ça tous… On n’a rien demandé, c’est devenu l’hymne de l’OM. Moi je suis loin, je suis dans ma bulle, j’ai regardé ça de ma bulle. Je n’ai pas eu le temps de me poser avec des joueurs, de parler de ça avec eux. Sur les réseaux, je salue parfois Rongier, ou Lopez. Je n’ai pas eu le temps de voir les joueurs de l’OM en vrai, j’aimerais bien qu’on fasse ça. » JUL— Source: L’équipe (18/06/21)