Mercato concurrents OM : Le FC Séville s’attaque à un taulier du LOSC !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Le FC Séville s’attaque à l’un des hommes forts du LOSC.

Cette saison, le LOSC a réalisé l’exploit de chiper le titre au PSG. Grâce à une grosse saison des hommes de Christophe Galtier, les Dogues peuvent compter un nouveau titre dans leur palmarès. L’un des artisans de cette aventure est sans aucun doute le latéral droit Zeki Celik.

L’international turc qui dispute l’Euro 2020 avec sa sélection intéresse de nombreux clubs européens. En Italie, c’est la Fiorentina qui aurait coché son nom pour remplacer Pol Lirola qui pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille.

A LIRE : Mercato OM : Longoria proche de conclure deux nouveaux dossiers en plus de Konrad?

Selon les informations du journaliste Pedro Almeida mais aussi de la Voix du Nord, le FC Séville se serait attaqué au défenseur lillois. La somme de 15M€ aurait été proposé par les Andalous pour s’attacher les services de Celik. Un contrat de 4 ans l’attendrait, assorti d’un salaire de 2,5M€ / an. Les discussions avanceraient dans le bon sens pour un départ de l’international turc !

Advanced talks between Lille and Sevilla by zeki #Celik. 15M€ in the table and a contract until 2025 with a salary around 2.5M€. Contacts going on. 🔴🇹🇷 #transfers #SFC #LOSC

— Pedro Almeida (@pedrogva6) June 19, 2021