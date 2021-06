Mercato concurrents OM: Le feuilleton Galtier loin d’être terminé !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Christophe Galtier est au cœur de ce mercato estival. Voulant quitter Lille pour rejoindre Nice, les négociations entre les deux clubs sont au ralenti et agacent Olivier Létang, président du LOSC.

C’est l’un des feuilletons de ce début de mercato estival en Ligue 1. Depuis le titre de champion de France remporté par Christophe Galtier et le LOSC, l’entraîneur français souhaite quitter le nord de la France. Hésitant initialement entre Lyon et l’OGC Nice, le Marseillais est en tout point d’accord avec les Aiglons pour prendre place sur leur banc la saison prochaine. Seulement, Christophe Galtier est sous contrat avec Lille et son président ne veut pas le lâcher si facilement. Une somme de 10 millions d’euros auraient été demandée à Nice pour récupérer le coach mais les dirigeants du club azuréen ne souhaitent pas payer un tel prix.

Galtier, ça pétine…

Interrogé par BFM Lille, Olivier Létang est revenu sur les négociations entre Niçois et Lillois pour se mettre d’accord sur un éventuel départ de Christophe Galtier. Si l’entraîneur français a annoncé sa volonté de quitter le club nordiste, son président entend bien faire respecter sa parole dans cette affaire.

« On n’a pas d’accord avec Nice. Les discussions avancent très peu. Comme je le dis à chaque fois, on a un entraîneur, Christophe, qui est sous contrat avec nous. Les contrats existent et sont faits pour être respectés. On est un club qui doit être respecté. On ne vient pas s’essuyer les pieds sur le LOSC comme ça. » Olivier Létang – Source: BFM Lille (23/06/2021)