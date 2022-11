Mercato concurrents OM : Le LOSC vise son défenseur de Premier League

Avec seulement quatre points de retard sur l’OM au championnat, le LOSC reste dans le sillage des places européennes. Les lillois connaissent un début de saison mitigé mais restent de sérieux prétendants au top 5.

Lors du mercato estival, l’effectif lillois a été amputé de nombreux joueurs importants. Parmi eux, Onana, Botman, Celik, Sanches, un grand ménage a été lancé. Le club a également fait le plein de recrues, notamment en défense pour tenter d’obtenir une meilleure différence de buts que la saison dernière (48 buts marqués, 48 buts encaissés).

Arrivé libre de Clermont cet été, le défenseur droit Akim Zedadka n’a joué que 351 minutes cette saison et n’a pas vraiment donné satisfaction aux lillois. Pourtant défenseur central, c’est Bafodé Diakité, espoir français de 21 ans arrivé dans le nord pour 3,5 millions d’euros, qui est le plus souvent préféré par Paulo Fonseca à ce poste.

Les Dogues sont alors à la recherche d’un vrai défenseur droit et pensent l’avoir trouvé en Angleterre. Selon Fabrizio Romano, le LOSC ferait partie des prétendants pour recruter l’arrière droit de 20 ans Cody Drameh qui n’a joué qu’un match en Premier League et déjà délivré trois passes décisives en Premier League 2 avec les U21 de Leeds.

Cependant, d’autres gros concurrents sont également intéressés par le jeune international espoir anglais : Leverkusen, Newcastle et Dortmund vont se disputer sa signature cet hiver. Son contrat avec les Peacocks expire en 2024 et selon Transfermarkt, son prix est estimé à 3 millions d’euros.

Cody Drameh, attracting interest as many clubs are keen on signing him in January from Leeds. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #LUFC

Borussia Dortmund, Lille and Bayer Leverkusen alongside Newcastle are following the English right back as talent for the future. pic.twitter.com/hvnjctVPlT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2022