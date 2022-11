OM : Sanchez, l’exemple à suivre !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé 2-3 à Monaco et termine bien cette première phase de Ligue 1 avant la Coupe du Monde. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation d’Alexis Sanchez.

L’OM s’est imposé au bout du suspens à Monaco dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Malgré une première mi-temps clairement à l’avantage des hommes de Tudor, les marseillais ont encore vendangé au moins 4 occasions franches. C’est finalement, Sanchez qui a ouvert le score d’un superbe coup franc. Pourtant, Monaco est revenu dans la partie grâce à un penalty généreusement offert juste avant la pause. La seconde période a été bien différente, l’OM a perdu le contrôle du match et Monaco a pris l’avantage au score. La grosse blessure d’Harit a jeté un gros froid, mais finalement les olympiens ont trouvé les ressources pour égaliser par Veretout et même arracher la victoire dans les ultimes secondes grâce à la détermination de Payet passeur décisif pour la tête de Kolasinac. Le stade Louis II a explosé. Les joueurs ont fêté ce résultat avec leurs supporters après la rencontre.

A LIRE AUSSI : OM : Des nouvelles terribles sur la blessure d’Amine Harit

A lire AUSSI : Riolo : « ça va laisser des regrets à l’OM »

La note d’Alexis Sanchez : 7/10

Son appréciation

« Sanchez, l’exemple à suivre !

L’attaquant chilien a marqué un superbe coup franc à la 35e minute. Un geste de classe qui récompense une première mi-temps de haut vol. On connait sa faculté à faire jouer ses partenaires, à presser sans cesse mais il a aussi le geste juste pour décaler et donner de la vitesse au ballon. Il est aussi malin face à des défenseurs bien plus grands que lui, il sait gêner dans les duels pour récupérer des seconds ballons. Comme souvent c’est plus compliqué en seconde mi-temps, mais cette fois Tudor l’a enfin associé avec Payet et Dieng et ce positionnement un cran plus bas est clairement intéressant.

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Un coup franc direct somptueux (35e), qu’il convertit après avoir lui-même obtenu (faute de Badiashile). Il a été très intéressant en première période avec de superbes lancements pour Clauss (2e, 9e), ou encore un décalage pour Gigot (23e), qui croque face au but. Moins en vue en seconde période, il a baissé de pied, mais son expérience est toujours intéressante, face à des Monégasques moins roués. Averti pour contestation (78e). Maxifoot 7/10 Un match réussi pour l’attaquant chilien. Il a été d’une rare précision dans ses choix de passes et ses contrôles orientés en première période. C’est d’ailleurs sur une prise de balle de qualité qu’il a obtenu le coup franc converti après la demi-heure de jeu. Malgré son gabarit, il a gêné les grands gabarits de la défense asémiste. Footmercato 5.5/10 Comme à son habitude, Alexis Sanchez a couru, souvent intelligemment, n’hésitant pas à décrocher pour toucher le cuir. Le Chilien pourrait cependant finir par se montrer frustré par le fait de n’être que trop rarement suivi par ses coéquipiers dans la zone de vérité. Un paramètre duquel il a su se dépêtrer, transformant un coup-franc qu’il avait lui-même obtenu (35e). Beaucoup plus neutre durant le second acte, il a d’ailleurs fini par être averti pour contestation (79e).

RETROUVEZ Notre debrief après cette victoire face à Monaco