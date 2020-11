Mercato concurrents OM : Le LOSC pourrait (encore) toucher le jackpot ?

Ces dernières années, le LOSC réussit très bien ses mercato. Cet hiver, il se pourrait qu’un nouveau joueur quitte Christophe Galtier contre un très gros chèque… Calcio Mercato nous informe que Renato Sanches est pisté par Wolverhampton. Le Portugais est évalué à 20 millions d’euros mais la somme pourrait exploser.

Depuis le début de la saison, le LOSC brille en Ligue 1. Ce jeudi, les hommes de Christophe Galtier ont même réalisé l’exploit de battre l’AC Milan sur le score de 3-0. Malheureusement, cette bonne forme a été stoppée par une défaite en déplacement à Brest ce dimanche (3-2).

LES WOLVES VEULENT RENATO SANCHES?

L’un des joueurs qui se détache de cet effectif est Renato Sanches, le milieu de terrain portugais. L’ancien joueur du FC Bayern Munich est d’ailleurs pisté par d’autres clubs tant ses performances interpellent. Celui qui a explosé lors de l’Euro 2016 avec le Portugal serait suivi par Wolverhampton en Angleterre. Le club de Premier League qui a une forte concentration de joueur portugais apprécierait grandement son profil.

A LIRE AUSSI : Concurrents OM : Aulas jubile après la victoire à l’arraché de Lyon contre Saint-Etienne !

Ce dernier a d’ailleurs déjà évolué en Angleterre, à Swansea, lors qu’il appartenait toujours au FC Bayern Munich. Le joueur de 23 ans a une valeur de 20 millions d’euros sur Transfermarkt… Mais il pourrait coûter plus cher aux Wolves s’ils passent à l’attaque cet hiver. Le LOSC est une nouvelle fois proche d’encaisser un énorme chèque après les départs de Gabriel et Osimhen…

Je ne sais pas si je serai lillois la saison prochaine — SANCHES

« Je ne sais pas si les grands clubs vont venir me chercher mais je sais que je suis meilleur maintenant et c’est ce qui compte. Je ne sais pas si je serai lillois la saison prochaine. Je sais que je suis heureux ici, je me sens bien au LOSC et je suis encore sous contrat pour trois ans. Mais je ne sais pas ce qui peut se passer dans trois mois ou un an donc on verra ce que le futur me réserve »

Renato Sanches – Source : Conférence de presse