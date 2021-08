Mercato concurrents OM : Le LOSC officialise l’arrivée d’un prometteur milieu de terrain !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce jeudi, les Lillois officialisent l’arrivée d’un milieu de terrai belge !

L’Olympique de Marseille a enchaîné les recrues et est le club qui a le plus recruté en Ligue 1 lors de ce mercato d’été 2021. Pablo Longoria n’a pas chômé mais les autres présidents et directeurs sportifs des clubs français commencent également à accélérer.

Je suis vraiment content d’être enfin ici — ONANA

En effet, après l’AS Monaco qui a officialisé ce mercredi la venue de Myron Boadu, c’est le LOSC qui confirme l’arrivée d’un joueur ! Cette fois-ci, il s’agit d’un milieu de terrain qui évoluait à Hambourg : Amadou Onana.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ça se bouscule pour Boubacar Kamara !

« J’ai reçu un accueil super chaleureux de la part de tout le monde au club. Je suis vraiment content d’être enfin ici, dans un club avec de belles infrastructures. Que demander de mieux ? C’est le rêve de tout jeune joueur d’évoluer en Ligue 1, dans un club historique comme le LOSC, champion de France en titre, qui va participer à la Champions League. Ce sont des moments magiques. Rien que d’imaginer entendre l’hymne, ça me donne des frissons. » Amadou Onana – Source : LOSC (05/08/21)

🔴 Le LOSC est heureux d’annoncer la signature du milieu de terrain Amadou Onana. Lire le communiqué 🔽 — LOSC (@losclive) August 5, 2021