Mercato OM : Ça se bouscule pour Boubacar Kamara !

À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara n’a pas encore prolongé avec son club formateur. Une situation surveillée attentivement par l’ensemble de ses prétendants. Newcastle et Séville figureraient parmi les clubs intéressés.

Pour Boubacar Kamara aussi, son départ semble inévitable cet été. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain laisse planer le doute sur son avenir puisqu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec son club formateur. Et Boubacar Kamara ne manque pas de prétendants depuis le début du mercato. En effet, de nombreux clubs italiens (AC Milan, Lazio, Naples, Atalanta) avaient manifesté leur intérêt pour le récupérer. La presse italienne rapportait même ces derniers jours qu’il existerait un accord de principe entre le joueur et les Rossoneri. Toutefois, cette information n’a pas été confirmée en France. Boubacar Kamara aurait également la côte outre-Manche. En effet, Newcastle aurait même soumis une offre aux dirigeants olympiens ces derniers jours.

Newcastle et Séville à l’affût sur Kamara

Ces derniers jours, la presse anglaise informait que Newcastle avait formulé une offre aux alentours de 11,7 millions d’euros pour s’attacher les services de Boubacar Kamara cet été. Une offre qui devrait être déclinée par Pablo Longoria puisqu’il espère une somme entre 20 et 25 millions d’euros pour se séparer de son joueur.

Dans son édition du jour, La Provence confirme que Newcastle serait bel et bien sur les rangs de Boubacar Kamara cet été. Toutefois, le quotidien régional apporte un autre détail. D’après leurs informations, Boubacar Kamara pourrait profiter d’un départ de Jules Koundé pour se diriger du côté de Séville la saison prochaine. Toutefois, La Provence n’évoque pas d’offre de la part des deux clubs. Reste donc à savoir de quelle manière évolueront ces différentes prises de renseignements sur le milieu de terrain olympien.

🔹Newcastle serait bel et bien sur les rangs de Boubacar Kamara 🇫🇷 (21 ans). Il pourrait aussi profiter d’un départ de Jules Koundé pour partir du côté de Séville la saison prochaine. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/iXQDhSFukm — MercatOM (@mercat_om) August 4, 2021

JE N’AIME PAS AVOIR UN JOUEUR EN FIN DE CONTRAT DANS MON EFFECTIF — LONGORIA

Une chose est sûre. Cette situation ne plaît pas au président Pablo Longoria. À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Ces dernières semaines, il laisse planer le doute sur son avenir. Ne souhaitant pas se séparer de lui gratuitement l’été prochain, Pablo Longoria avait fait part de son agacement en conférence de presse.

« C’est une question compliquée. Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)