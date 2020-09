Mercato concurrents OM : Le LOSC officialise une nouvelle recrue !

Le LOSC a officialisé l’arrivée du gardien grec Oréstis Karnézis (34 ans), en provenance du Napoli. Il viendra suppléer Mike Maignan.

C’était dans les tuyaux depuis le mois de juillet, Oréstis Karnézis s’est engagé avec Lille. Le club nordiste l’a officialisé sur son site et ses réseaux sociaux ce vendredi. Le gardien remplaçant du Napoli a signé pour un montant avoisinant les 4-5 M€. Dans le sens inverse, Leonardo Jardim (25 ans), le portier numéro deux du LOSC, a été prêté à Boavista au Portugal. Il rejoindra un ancien olympien et un ancien joueur du LOSC…… au nom d’Adil Rami.

🔴 Le LOSC officialise aujourd’hui le recrutement d’Oréstis Karnézis arrivé en provenance du @sscnapoli Lire le communiqué ⤵#NewPlayerDetected#MercatoLOSC — LOSC (@losclive) September 4, 2020

Un Cinquième championnat pour le joueur

« Je suis très heureux d’être aujourd’hui un joueur du LOSC. C’est un grand challenge pour moi. Après la Grèce, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre, je vais maintenant découvrir le championnat de France. C’est quelque chose d’assez rare pour un joueur. Je suis fier et heureux d’être ici dans un club qui grandit d’année en année et dont l’équipe est très forte. J’ai maintenant hâte de rencontrer mes nouveaux partenaires et de réaliser avec eux une grande saison. »

Orestis Karnezis – Source : Site officiel du LOSC (04/09/2020)



« Nous sommes très heureux d’ajouter encore davantage de talent et d’expérience au sein de notre effectif et parmi nos gardiens. Cette saison, mais aussi dans les saisons à venir, Oréstis pourra beaucoup apporter à notre groupe. »

Marc Ingla – Source : Site officiel du LOSC (04/09/2020)