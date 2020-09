Mercato concurrents OM : Lille pourrait encore vendre, un indésirable lyonnais pisté en Premier League

Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos mercato des concurrents de l’OM… Au menu ce jeudi : Du mouvement à Lille, Lyon se sépare d’un indésirable, et Nice pousse 2 milieux de terrains vers la sortie

MERCATO CONCURRENTS OM : ÇA VA ENCORE BOUGER AU LOSC

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Gérard Lopez, le président du LOSC, évoque la possibilité de voir des cadres partir d’ici la fin du mercato (le 5 octobre)…

Après avoir encaissé plus de 100 millions pour les ventes de Victor Osimhen (Naples) et Gabriel (Arsenal), Lille ne compte pas s’arrêter la. Gérard Lopez a ouvert la porte à de nouvelles ventes lors de ce mercato. Et 3 joueurs majeurs pourraient quitter le club

GÉRARD LOPEZ POURRAIT ENCORE LAISSER FILER 3 JOUEURS…

« Laisser partir Mike Maignan pour le laisser partir n’est pas un objectif. Je ne vais pas dire non, s’il y a une offre qu’il ne peut pas refuser… Il y a un intérêt pour Mike, mais ce n’est pas un joueur qu’on pousse dehors ». Concernant Jonathan Ikone, c‘est un joueur qui intéresse et j’allais dire c’est le problème. Il a des capacités de faire des différences énormes. C’est un joueur qui est en équipe de France. Un joueur que des gens regardent. On a une grille salariale qui fait qu’un jeune joueur ne gagnera jamais ce qu’il gagnera ailleurs. Je ne me pose pas de question. Il faut que tout le monde soit d’accord sur la marche à suivre. Il y a des grosses offres pour lui. Je vais m’asseoir avec les joueurs et leur entourage cette semaine. » Gérard Lopez – Source : Téléfoot (02/09/2020)

⚽️CULTURE FOOT [EXTRAIT] 🧳Encore un mercato mouvementé pour le @losclive ? ❓ Ikoné, Maignan, Soumaré,…

🤔 Et quid de l’arrivée d’un défenseur brésilien ? 📒 Revue d’effectif avec Gérard Lopez, le président des Dogues, interrogé par @ThibaultLeRol #TelefootLaChaine #Lille pic.twitter.com/VzGJRmyQX4 — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) September 2, 2020

MERCATO CONCURRENTS OM : Un indésirable lyonnais en route pour la premier league ?

Considéré comme un flop du mercato lyonnais, Bertrand Traoré tenterait de se trouver une porte de sortie. L’ailier burkinabé serait dans le viseur d’un promu de Premier League.

Arrivé en 2017, Bertrand Traoré n’a pas convaincu à Lyon. L’ailier Burkinabé est poussé vers la sortie par ses dirigeants, et il pourrait rebondir en Angleterre, ou il garde une belle côte après avoir été formé à Chelsea :

TRAORE SERIEUSEMENT PISTE PAR FULHAM ?

Sky Sports nous informe que plusieurs clubs s’intéressent à son profil. Leicester, Everton, Newcastle et Crystal Palace suivraient sa situation mais un autre club insisterait pour récupérer le joueur aujourd’hui évalué à 15 millions d’euros.

En effet, Fulham qui vient de retrouver l’élite après une saison en Championship aimerait renforcer son attaque et verrait d’un bon oeil la venue de Traoré… Un deal pourrait être trouvé entre toutes les parties afin de relancer la carrière du joueur et de permettre à Lyon de récupérer quelques millions d’euros.

MERCATO CONCURRENTS OM : ça bouge encore à nice

Les Aiglons ont certainement été les plus actifs sur le mercato estival 2020 en Ligue 1 dans le sens des arrivées.. Le président Rivère livre maintenant les bons de sortie !

Le président niçois, Jean-Pierre Rivère, souhaite dégraisser au milieu de terrain. Il donne d’ailleurs le nom de deux joueurs qui pourraient quitter le club.

« Ce sont des joueurs qui ont des bons de sortie, qui étaient programmés pour partir et qui le sont toujours. On a des engagements avec nos joueurs notamment les deux premières années au cours desquelles on ne laisse généralement partir personne, et puis ensuite on peut ouvrir des portes. Pour ces deux joueurs, on a ouvert les portes à un transfert cet été et on travaille là-dessus. Soit on trouve un club qui leur convient d’une part et qui nous convient dans les conditions financières d’autre part et ils partiront soit ils seront parmi nous (…) Encore une fois, que ce soit Adrien Tameze ou Wylan Cyprien, ce sont deux joueurs de grande qualité. Nous n’avons aucun problème avec eux et on les apprécie beaucoup »

Jean-Pierre Rivère – Source : Téléfoot

Et le souhait de Rivère pourrait s’exaucer rapidement. Tameze est très proche de s’engager avec l’Hellas Verone, et Cyprien est convoité par le FC Séville.