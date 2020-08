A l’instar de l’Olympique de Marseille et d’autres clubs européens, le LOSC est surveillé par le fairplay financier. Le club du Nord et l’instance européenne auraient conclut un accord.

Plusieurs clubs européens sont suivis par le fairplay financier. La règle n’exclut pas les Français, et pas seulement l’Olympique de Marseille qui est en difficulté financière. Malgré la récente vente de Victor Osimhen, le LOSC se retrouve également parmi les clubs surveillés par l’instance européenne. Le club et l’UEFA auraient conclut un accord

« Après plusieurs mois d’échanges constructifs entre les deux institutions, le LOSC et le « Club Financial Control Body » (Instance de Contrôle Financier des Clubs) de l’UEFA ont conclu un « accord de règlement individuel », relatif à l’exigence d’équilibre financier fixée par l’UEFA dans le cadre de l’octroi de la licence club et du fair-play financier. Les deux parties se sont ainsi entendues, par l’intermédiaire de ce « settlement agreement », sur des objectifs et un cadre financier à respecter par le LOSC pour les trois prochaines saisons. »

LOSC – Source : Communiqué officiel