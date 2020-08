Mercato OM : Pablo Longoria considéré comme « l’un des meilleurs scout »

Il est arrivé cet été, en lieu et place d’Andoni Zubizarreta, au poste de directeur sportif. Pablo Longoria (33 ans) va devoir conquérir une ville, un club, qui a été déçu par le rendement de son prédécesseur, pourtant doté d’un CV intéressant à son arrivée, en provenance du FC Barcelone.



Le nouveau « head of football » de l’OM aura fort à faire pour sa première expérience en France : L’OM a retrouvé la Ligue des champions et devra tenir tête aux cadors européens la saison prochaine. Quand on connait les finances restreintes du club, l’ancien dirigeant de Valence devra sortir son épingle du jeu pour que la formation de Villas-Boas soit la plus compétitive possible.

Son compatriote espagnol, Eduardo Macia, ancien directeur sportif des Girondins de Bordeaux, ne doute pas des qualités de l’homme et le qualifie même comme « l’un des meilleurs scouts, qui ne fait pas de bruit mais qui aime travailler », dans des propos relayés par 20 minutes.

Longoria, un homme de l’ombre qui sait bosser en équipe

Benjamin Sabran, cofondateur du média Valencia-Sports, fait les éloges du nouveau dirigeant de l’OM. « C’est un homme de l’ombre qui sait bosser en équipe. C’est un intelligent. » Au club ché, Pablo Longoria aura réalisé quelques gros transferts. C’est lui qui a fait signer définitivement Gonzalo Guedes, en prêt du PSG.

Un des agents français, avec qui il a collaboré durant sa jeune carrière, établit son profil. « Il travaille en intelligence avec les clubs pour mettre en place une politique sportive sur du moyen terme avec une volonté de résultat à court terme. » Reste à attendre la deuxième partie de mercato pour tirer des premières conclusions.