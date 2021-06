Mercato concurrents OM: Le LOSC pense à Vieira, un lyonnais sur le départ, et du mouvement à Monaco

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici les 3 infos mercato des concurrents de l’OM du jour !

Mercato concurrent OM: Un entraineur français au LOSC pour succéder à Galtier ?

Avec le départ annoncé du coach français, la direction lilloise va devoir trouver un nouveau nom sur le banc pour la saison prochaine. Et si le champion du monde 98 retrouvait un poste après son limogeage de l’OGC Nice ? C’est en tout cas ce qu’affirme L’Equipe, Patrick Vieira serait dans le viseur du LOSC, qui chercherait quelqu’un d’expérimenté.

Vieira, une nouvelle piste ?

Plusieurs tacticiens ont été cités dans la presse française et étrangère. La semaine dernière, c’est celui de Fatih Terim qui est sorti par Fotomaç. Au début du mois de mai, trois autres entraîneurs ont été cités pour remplacer Christophe Galtier au LOSC : Laurent Blanc, Lucien Favre et Thiago Motta. En tout cas, l’heureux élu aura du pain sur planche, des cadres lillois devraient quitter le club, en raison des difficultés économiques que traversent l’institution nordiste.

Mercato Concurrents OM: Un Lyonnais proche de Tottenham ?

Les temps sont durs pour les Lyonnais. En effet, pour la deuxième saison d’affiler, Lyon ne disputera pas la Ligue des Champions. Une situation qui devrait obliger Jean-Michel Aulas à vendre certains joueurs pour renflouer les caisses du club. Si les rhodaniens pourraient récupérer un chèque de 30 millions d’euros pour le transfert de Moussa Dembélé vers l’Atletico Madrid, un autre départ pourrait rapporter gros aux Lyonnais. En effet, un top club anglais pourrait également dépenser 30 millions d’euros pour un défenseur du dernier 4e de Ligue 1.

Tottenham prêt à mettre 30 millions pour andersen ?

En effet, selon les informations du médias danois BT, Tottenham serait chaud sur le dossier Joachim Andersen. Le défenseur central prêté à Fulham cette saison a réalisé un très bon exercice malgré la descente du club en seconde division. Acheté 24 millions à la Sampdoria de Gênes, Jean-Michel Aulas ne veut pas perdre d’argent sur le dossier et demanderait 30 millions d’euros pour céder son joueur. Si Tottenham reste en pôle sur le dossier, Joachim Andersen attendrait la fin de l’Euro, qu’il doit disputer avec le Danemark, pour se décider.

Mercato concurrents OM: Beaucoup d’arrivées à prévoir à Monaco !

L’AS Monaco sera sûrement très actif sur le marché des transferts. Avec l’un des plus gros chéquiers du championnat de France et la qualification en Ligue des Champions, le club de la Principauté devrait beaucoup recruter. Paul Mitchell, directeur sportif du club, a confirmé cette tendance.

« On est toujours aux aguets. Entre 4 et 7, c’est le turnover moyen. Mais on est conscients qu’on peut perdre tout le monde à tout moment, et on doit s’y préparer du mieux qu’on peut. Le président suit le chemin que l’on a choisi. Je ne sens pas de pression de sa part pour vendre. Ça peut arriver, car nos joueurs peuvent affoler le marché, mais on n’en a pas besoin. » Paul Mitchell – Source: L’Equipe (03/06/2021)

Pas de changement de coach à Monaco

Dans ce même entretien, Paul Mitchell a également confirmé que Niko Kovac devrait bel et bien être sur le banc de l’AS Monaco la saison prochaine.

Dans le football, on ne peut jamais dire jamais. Mais on a planifié méticuleusement l’intersaison avec Niko, et on est constamment en contact. Avec une telle implication, la question de l’entraîneur ne se pose pas. C’est un homme avec une très grande intégrité, il colle à ce qu’on veut. Mon job est de le soutenir, mais aussi de le pousser » Paul Mitchell – Source: L’Equipe (03/06/2021)