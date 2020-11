Mercato concurrents OM : Le LOSC pourrait (encore) récupérer un gros chèque l’été prochain ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents direct de l’OM. Le FC Séville de Lucas Ocampos aimerait encore piocher en Ligue 1 et cette fois du côté du LOSC…

Le directeur sportif du FC Séville, Monchi aime beaucoup les joueurs de Ligue 1 tout comme sa direction. Pour preuve, le club espagnol compte dans ses rangs : Lucas Ocampos (ex OM), Jules Koundé (ex Bordeaux), Joris Gnagnon (ex Rennes) ou encore Diego Carlos (ex Nantes). D’autres profils du championnat de France sont observés et plus particulièrement du côté du LOSC.

A lire : LA MÉTHODE MONCHI VS LA MÉTHODE OM POUR RECRUTER…

FC Séville vise Jonathan Bamba

Selon les informations d’Estadio Deportivo, le directeur du Sévilla FC, Monchi aimerait s’offrir Jonathan Bamba. L’ancien ailier de l’ASSE s’est bien relancé après une saison compliquée. Titulaire côté gauche, il a retrouvé son efficacité cette saison. C’est un élément clé de l’attaque de Christophe Galtier avec la recrue Yilmaz. Bamba, qui dispose d’un contrat jusqu’en 2023, est évalué à plus de 20M€ par le site transfermarkt. Le LOSC pourrait encore récupérer un gros chèque l’été prochain…

TOP 5 #LoMásLeído ayer en ESTADIO Deportivo: Jonathan Bamba, en la agenda de Monchi de cara al futuro https://t.co/bz41D7xZhm — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) November 16, 2020

Le Chiffre : 4

C’est le nombre de buts et de passes décisives marqués et délivrées par Jonathan Bamba cette saison en 10 matches de Ligue 1. Déjà trois buts de plus que sur toute la saison dernière.