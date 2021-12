Mercato concurrents OM : Le LOSC pourrait trouver le successeur d’Ikoné à Nantes ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, LOSC, Rennes…). En fin de contrat en juin 2023, Jonathan Ikoné devrait filer vers la Fiorentina, Lille aurait un joueur de Nantes en ligne de mire !

En effet, le LOSC serait tout proche de prendre un chèque de 15 millions d’euros dès l’ouverture du mercato hivernal en janvier prochain. La Fiorentina lui aurait fait une proposition de contrat long et l’international français l’aurait accepté ! Le président Létang a confirmé des négociations avec la Fiorentina et aurait lancé le recrutement de son successeur…

Gourvennec aimerait récupérer Blas, mais le prix est trop élevé ?

Après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Jocelyn Gourvennec a évoqué le probable départ d’Ikoné à la Fiorentina sur RMC. « Je ne suis pas dans le secret des transferts. Il y a tellement de matchs à jouer que je suis focus là-dessus. On en parlera tranquillement à la trêve. Moi, je souhaite évidemment que Jorko reste avec nous parce qu’autant il a eu une saison difficile l’année dernière où il n’a pas énormément joué, autant cette année il a retrouvé des jambes, du peps et quand il est comme ça, il est redoutable. Mais s’il est amené à partir, on le remplacera. » Et pour le remplacer, le coach aimerait récupérer un joueur en forme qu’il connait très bien de son époque Guingampaise…

Selon l’Equipe, « le profil du Nantais Ludovic Blas, déjà ciblé l’été dernier, est apprécié. Blas brille cette saison (7 buts, 1 passe décisive en L1) mais son prix, environ 20 M€, paraît aujourd’hui inabordable pour le LOSC. » A 24 ans, Blas est un élement fort du FC Nantes cette saison, il lui reste encore 2 ans et demi de contrat (2024).