Mercato concurrents OM : Le LOSC prêt à miser sur un attaquant (très) expérimenté ? L’ASSE espère récupérer un gros chèque de 15M€ ? Le PSG prépare un gros chèque pour un espoir français ?

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille. Au menu de ce mardi : le LOSC sur un attaquant très expérimenté, l’ASSE attend 15 millions pour Bouanga et le PSG prêt à dégainer le chéquier pour cet espoir…

Mercato concurrent OM : Le LOSC prêt à miser sur un attaquant (très) expérimenté ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Le LOSC s’apprête à voir bon nombre de ses joueurs quitter le club. Alors que le départ de Victor Osimhen se précise, Loïc Remy n’a pas prolongé, son remplaçant pourrait venir de la Turquie…

Le LOSC s’apprête à perdre plusieurs de ses joueurs. Victor Osimhen se dirige vers le Napoli tandis que Loic Rémy a vu sa visite médical échouer à Benevento. Le club nordiste aurait même déjà coché le nom d’un buteur turc afin de pallier les probables départs de ses deux joueurs…

Burak Yilmaz dans le viseur ?

Selon BeIN Sports, le LOSC serait intéressé à l’idée de faire venir le capitaine et attaquant de Besiktas, Burak Yilmaz (35 ans). Lille aurait même transmis une première offre au club turc aux alentours d’1 million d’euros. Estimé à 1,4 million d’euros par Transfermarkt, l’international turc a participé à 25 matchs de championnat et à inscrit 13 buts et délivrés 7 passes décisives.

Alors que Besiktas envisagerait de se séparer de son buteur, Yilmaz serait ouvert à l’idée de rejoindre le Nord de la France et de retrouver deux de ses compatriotes, Zeki Celik et Yusuf Yazici. Comme le défenseur portugais José FOnte, Burak Yilmaz pourrait amener toute son expérience à l’effectif lillois…

Mercato concurrent OM : L’ASSE espère récupérer un gros chèque de 15M€ ?

Recruté l’été dernier par l’AS Saint-Etienne en provenance du Nîmes Olympique, Denir Bouanga (25 ans) pourrait déjà quitter les Verts. Alors que le Stade Rennais s’est positionné sur l’attaquant gabonais, d’autres clubs seraient également à l’affût…

je me sens bien ici – DENIS Bouanga

Selon les informations de But Football Club, Denis Bouanga a plusieurs prétendants. Le Stade Rennais serait en pôle position afin de s’attacher les services du joueur et aurait déjà fait une offre de 12M€. Cependant, le club breton ne serait pas seul sur le dossier et l’ASSE compte bien faire monter les enchères… Bouanga serait dans le viseur d’Everton et de deux clubs italiens : la Fiorentina et, surtout, l’Atalanta Bergame, le prochain adversaire du PSG en ¼ de finale de Ligue des champions…

L’attaquant s’est confié à But Football club.

On m’envoie à droite et à gauche, notamment à Rennes, mais je suis là — Bouanga

« Pour l’instant je suis Stéphanois. Je me sens Stéphanois. On m’envoie à droite et à gauche, notamment à Rennes, mais je suis là. J’ai un contrat. Et je me sens bien ici. Moi je ne m’occupe pas de tout ça. Ce sont mes conseillers. Je leur ai toujours dit que je me concentrais sur ma préparation, sur la finale. Mon envie, c’est d’être décisif ». Denis Bouanga – Source : But Football Club (21/07/2020)

Mercato concurrent OM : Le PSG prépare un gros chèque pour un espoir français ?

Leonardo est à la recherche du remplaçant de Thiago Silva. Le directeur sportif aurait pris des renseignements sur Dayot Upamecano (21 ans). Le club parisien serait même décidé à faire une proposition afin de convaincre le défenseur français…

Leipzig voudrait prolonger Dayot Upamecano

Alors que Leonardo aurait coché plusieurs noms au poste de défenseur central, Dayot Upamecano ferait office de favori aux yeux du Brésilien. Selon les informations du 10sport, le PSG aurait entamé des discussions avec l’entourage du joueur pour tenter de le convaincre de venir à Paris. Le contrat du joueur se terminant en 2021, Leipzig voudrait à tout prix convaincre Upamecano de rester en offrant une prolongation de contrat.

Issu de la formation française, le jeune défenseur voit plusieurs clubs de Premier League lui faire les yeux doux dont Manchester City, Arsenal et même Chelsea. Estimé à 45 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur a disputé 28 matchs de championnat avec Leipzig. Le club allemand a terminé 3e de Bundesliga et affrontera l’Atletico de Madrid en 1/4 de finale de la Ligue des Champions en août…