Mercato concurrents OM : le LOSC prêt à relancer cette piste estivale ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Lille a récemment fait parler de lui en recrutant André Gomes, un joueur libre de tout contrat. Cette décision s’inscrit dans une stratégie de renforcement de l’équipe. D’autres joueurs sans club pourraient également rejoindre le LOSC au cours de cette saison.

En effet, selon des informations du Daily Mail, les dirigeants lillois suivent de près Dele Alli, milieu de terrain de 28 ans, en quête d’un nouveau défi. Après plus d’un an d’absence sur les terrains, l’ex-joueur de Tottenham s’entraîne actuellement avec Everton. Pour Lille, ce transfert potentiel représente une opportunité à faible risque, pouvant enrichir l’effectif et améliorer les performances de l’équipe en Ligue 1.

Le LOSC prêt à relancer la piste Dele Alli ?

Dele Alli, qui avait acquis la réputation d’un des talents les plus prometteurs d’Angleterre ces dernières années, semble maintenant loin de son sommet. Les blessures répétées ont progressivement contribué à son éloignement des terrains. Cet été, il n’a pas réussi à rejoindre un nouveau club lors du mercato, laissant planer le doute sur son avenir. Toutefois, il pourrait bien rebondir et intégrer une équipe de Ligue 1 comme le LOSC…

Le latéral du LOSC, est sorti sur blessure lors de la rencontre entre les Îles Féroé U21 et le Portugal U21 vendredi dernier. Tiago Santos a reçu un coup au niveau de la cheville et ne rejouera pas avec les Espoirs pendant cette trêve, comme vient de le confirmer la fédération portugaise de football. « De Copenhague à Andorre, seuls 22 joueurs ont voyagé, car Tiago Santos a été écarté de l’équipe nationale U-21. Il n’était plus avec l’équipe à Barcelone. Il est rappelé que le latéral portugais a subi un traumatisme à la cheville droite lors du match contre les îles Féroé et n’est plus une option pour l’entraîneur national, pour le dernier match de la phase de qualification, contre Andorre, prévu mardi à 18h00 ».

Reste à savoir combien de temps Tiago Santos sera écarté des terrains. Le latéral ne devrait pas être disponible face à l’AS Monaco, vendredi, en ouverture de la 8ème journée de Ligue 1.

