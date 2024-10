Mercato : « J’ai parlé à Benatia pour que Paul Pogba vienne à l’OM »

Patrice Evra, ancien latéral gauche de l’équipe de France, a récemment réaffirmé son souhait de voir Paul Pogba relancer sa carrière à l’Olympique de Marseille (OM). Alors que les supporters marseillais s’inquiètent des déclarations de Pogba concernant son avenir, Evra reste convaincu que le milieu de terrain de 31 ans pourrait encore rejoindre le club phocéen.

Lors de son intervention dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC, Patrice Evra a assuré que Paul Pogba ne révélait pas toute la vérité concernant ses intentions. « Je veux qu’il y signe ! » a-t-il affirmé, exprimant son enthousiasme pour un éventuel transfert. Il a également mentionné une conversation avec Mehdi Benatia, soulignant son désir de faciliter cette transition. « J’ai parlé à Benatia pour que Paul Pogba vienne à l’OM. Quand Paul dit que je rigole, c’est parce que c’est mon enthousiasme ! »

Paul Pogba : retour sur les terrains en mars ?

Avant ces nouveaux commentaires d’Evra, Paul Pogba avait déjà réagi aux premiers : «Je rigole parce que c’est tonton Pat’, il a dit ça en rigolant, vous le connaissez ! Je suis encore sous contrat donc ce n’est pas crédible», avait alors avoué Pogba au quotidien L’Equipe.

Conclusion : Pogba doit déjà s’entendre avec la Juventus

La situation de Paul Pogba reste complexe, mais son désir de revenir au football, ainsi que le soutien d’Evra, laissent entrevoir des possibilités intéressantes. Les supporters de l’OM et les fans de football attendent avec impatience de voir ce que l’avenir réserve à ce talentueux milieu de terrain. A noter que la MLS et plus précisément le club de Los Angeles FC est également intéressé par le milieu de terrain français…