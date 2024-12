Mercato concurrents OM : Le LOSC vise un jeune défenseur ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Luca Jaquez, défenseur central de 21 ans du FC Lucerne, suscite l’intérêt de clubs de Bundesliga et du Lille OSC, avec un départ possible dès le mercato hivernal pour un prix estimé entre 5 et 6 millions d’euros.

Luca Jaquez, défenseur central de 21 ans du FC Lucerne, attire l’attention de plusieurs clubs européens, notamment ceux de Bundesliga et du Lille OSC, selon les dernières rumeurs rapportées par KMedia. Ce jeune talent suisse est en passe de devenir l’une des cibles principales des clubs à la recherche d’un renfort défensif, et son nom commence à circuler sur les radars de nombreux recruteurs.

🚨 Des clubs de Bundesliga et Lille surveillent de près Luca Jaquez, défenseur central de 21 ans du FC Lucerne. Le club suisse est conscient qu’un départ cet hiver est possible et étudie déjà des options pour le remplacer. Le prix de Jaquez est estimé entre 5 et 6 millions. pic.twitter.com/Z1W252QBEh — KMedia (@KMedia_ch) December 11, 2024



Le FC Lucerne, bien conscient de l’intérêt grandissant pour son joueur, se prépare à la possibilité d’un départ dès le prochain mercato hivernal. Le prix de Luca Jaquez est actuellement estimé entre 5 et 6 millions d’euros, une somme qui semble à la portée des clubs intéressés. Son transfert pourrait donc se concrétiser rapidement si une offre satisfaisante venait à se présenter.

Défenseur central solide et prometteur, Jaquez a su se faire remarquer avec ses performances en Super League suisse, où il a démontré une grande maturité pour son âge. Le droitier dispose d’un contrat jusqu’en 2028…



Pour le Lille OSC et les clubs de Bundesliga, ce transfert pourrait constituer une belle opportunité d’ajouter un jeune talent à leur ligne défensive, dans l’optique de renforcer leur équipe pour les mois à venir. Si Jaquez venait à rejoindre l’un de ces clubs, il pourrait s’inscrire dans un projet de développement à long terme tout en ayant la possibilité de s’exprimer sur la scène européenne.

Le FC Lucerne, de son côté, commence déjà à explorer des pistes pour remplacer son défenseur, conscient que la vente de Jaquez pourrait être une source de revenus significative. Reste à savoir si l’un des clubs intéressés passera à l’action rapidement, afin de sécuriser l’un des jeunes talents les plus en vue du moment.