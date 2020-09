Mercato concurrents OM : Le président de l’OGC Nice pousse deux joueurs vers la sortie !

Joueurs importants de l’OGC Nice ces dernières années, Wylan Cyprien et Adrien Tameze vont sans doute quitter le Gym cette année. Jean-Pierre Rivere à ouvert en grand la porte à un départ.

Sans langue de bois, le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère s’est prononcé sur la suite du mercato de son club sur les antennes de téléfoot. Nice souhaite dégraisser au milieu, et en cas de belle offre, Wylan Cyprien (25 ans) et Adrien Tameze (26 ans) ne seront pas retenus par le Gym.

« Tameze et Cyprien ONT DES BONS DE SORTIE, ET SONT PROGRAMMÉS POUR PARTIR »

« Ce sont des joueurs qui ont des bons de sortie, qui étaient programmés pour partir et qui le sont toujours. On a des engagements avec nos joueurs notamment les deux premières années au cours desquelles on ne laisse généralement partir personne, et puis ensuite on peut ouvrir des portes. Pour ces deux joueurs, on a ouvert les portes à un transfert cet été et on travaille là-dessus. Soit on trouve un club qui leur convient d’une part et qui nous convient dans les conditions financières d’autre part et ils partiront soit ils seront parmi nous (…) Encore une fois, que ce soit Adrien ou Wylan, ce sont deux joueurs de grande qualité. Nous n’avons aucun problème avec eux et on les apprécie beaucoup. »

Jean-Pierre Rivère – Source : Au cœur des clubs (Téléfoot) – 31/08/2020

Une nouvelle qui va sans doute ravir le FC Séville, prétendant au recrutement de Wylan Cyprien (le club vient néanmois de faire signer Rakitic…).