Mercato concurrents OM : un top club veut le capitaine de lyon, Nice tente un international algérien, et Lille toujours sur un buteur…

Mercato concurrents OM : Lyon risque de perdre son capitaine

Fraîchement nommé entraîneur du FC Barcelone, le Hollandais Ronald Koeman a fait une liste de joueurs qu’il souhaite recruter… Et dedans, on retrouve son compatriote Memphis Depay !

DEPAY ET KOEMAN SE CONNAISSENT BIEN

En effet, le Barça pourrait se pencher sur le dossier du capitaine lyonnais, Memphis Depay. Selon la radio RAC1, le nouvel entraîneur du Barça Ronald Koeman a soumis le nom du Lyonnais à ses dirigeants. Le coach et Memphis se connaissent bien, pour s’être côtoyés en équipe nationale hollandaise, que Koeman a dirigé de 2018 à 2020.

Sous contrat pour encore 1 an à l’OL, Depay n’a toujours pas prolongé. Un départ au Barça pourrait arrangé toutes les parties : le joueur d’abord, qui a répété plusieurs fois qu’il souhaitait jouer dans un plus grand club. Et l’OL qui pourrait récupérer une somme dans la transaction cet été, contre 0 dans 1 an… La balle est désormais dans le camp du Barça, qui doit encore faire une offre !

Mercato concurrents OM : NICE VISE UN CADRE DE LA SÉLECTION ALGÉRIENNE.

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Très actifs depuis le début du mercato, l’OGC Nice ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Le GYM a tenté de faire venir Aissa Mandi.

Défenseur international Algérien, Aissa Mandi (28 ans) est dans le viseur de l’OGC Nice. Le club entraîné par Patrick Vieira désire renforcer sa défense et a coché le nom de Mandi, qui connaît bien la ligue 1 pour avoir évolué à Reims. Mais les négociations avec le Bétis Séville s’annoncent compliquées.

UNE PREMIÈRE OFFRE REFUSÉE POUR MANDI…

Selon Mundo Deportivo, l’OGC Nice a fourni une première offre (dont la date et le montant n’ont pas fuité) aux dirigeants espagnols qui l’ont refusé. Nice pourrait revenir à la charge dans les prochains jours avec une offre revue à la hausse… Mais raisonnablement ! En effet, Aissa Mandi n’a plus qu’un an de contrat avec les « Béticos ». Nice ne fera sans doute pas de folies pour lui.

Mercato concurrents OM : le losc n’oublie pas alfredo morelos

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Après avoir fait péter la tirelire pour Jonathan David, Lille pourrait recruter un autre attaquant. Le club de Gérard Lopez ne lâche pas Alfredo Morelos !

Après avoir affirmé sa volonté de quitter les Rangers, Alfredo Morelos a été convoité par le LOSC. Cependant, le club du nord à fait marche arrière, pour se focaliser sur le canadien Jonathan David, qui a signé pour un montant record. Néanmoins, Gérard Lopez n’a pas totalement fermé la porte à la venue future de Morelos à Lille.

» POUR L’INSTANT, NOUS AVONS JUSTE APPUYÉ SUR PAUSE »

« Nous allons attendre quelques semaines pour relancer cette piste ou non. Pour l’instant, nous avons appuyé sur le bouton pause. C’est évidemment un bon joueur, nous avons fait une offre pour lui. Mais nous avions une cible principale qui était Jonathan David, que nous avons eu. Nous allons donc attendre de voir où nous en sommes, puis on prendra une décision finale pour savoir si nous avons besoin de quelqu’un d’autre avant la fin du mercato ». Gérard Lopez. Source : Talksport – 20/08/2020