Mercato concurrents OM: Le Président niçois fait le point sur ces 4 dossiers chauds !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, a déclaré vouloir garder de nombreux joueurs comme Todibo et Gouiri notamment.

Auteur d’une saison très mitigée, avec notamment le départ de Patrick Vieira en cours d’exercice, l’OGC Nice tentera de se relancer dès la saison prochaine. Le club qui appartient à INEOS a des moyens mais Jean-Pierre Rivère, président de Nice a donné le ton pour le prochain mercato de son équipe dans un entretien accordé à Nice Matin.

« C’est important de trouver le bon équilibre. On a identifié les postes où l’on souhaitait avoir des compléments, en fonction des départs. L’objectif est d’avoir une équipe compétitive pour atteindre notre objectif, qui est clair : jouer une Coupe d’Europe » Jean-Pierre Rivère – Source: Nice Matin (28/05/2021)

rivère veut garder en dolberg, gouiri, todibo et saliba

A LIRE: MERCATO OM: 11,5M€, LE HERTHA BERLIN NE VEUT PAS DE RADONJIC (À CE PRIX-LÀ) !

Dans ce mercato, l’OGC Nice pourrait perdre certains joueurs importants. Avec un effectif plutôt jeune, pas étonnant que des clubs soient intéressés par des membres de l’effectif niçois. Auteur d’une saison moyenne, Kasper Dolberg semble toujours avoir du crédit aux yeux de son président.

« Il a fait une bonne première année, cette saison il a vécu des épisodes difficiles en revanche : les faits divers, la Covid deux fois, les blessures, l’appendicite, une préparation physique un peu compliquée… Je ne jugerais pas un garçon comme lui sur cette saison. » Jean-Pierre Rivère – Source: Nice Matin (28/05/2021)

Si des joueurs comme Saliba, Gouiri ou encore Todibo suscitent des intérêts, Jean-Pierre Rivère est clair: il veut tous ces joueurs sous le maillot niçois la saison prochaine.

« (Sur Gouiri) Nous, on souhaite le conserver. Si lui veut rester ? C’est à lui qu’il faut poser la question. Je pense qu’il sera sollicité, mais notre vœu est de le conserver. William (Saliba), si on pouvait le prolonger d’une année, on le ferait volontiers. Mais il appartient à Arsenal, on n’a pas la main. Pour Todibo en revanche, on a la main. Ça fait partie de la réflexion du prochain coach. » Jean-Pierre Rivère – Source: Nice Matin (28/05/2021)