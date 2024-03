Mercato Concurrents OM: le PSG prêt à offrir 200 millions pour ce crack ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) D’après les informations de Marca, le FC Barcelone aurait recalé le Paris Saint-Germain, prêt à dépenser 200 millions d’euros pour le crack de 16 ans Lamine Yamal. Le club espagnol aurait informé les dirigeants parisiens de sa volonté de conserver sa pépite.

« Tôt ou tard, il faudra jouer sans lui». Voici ce que déclarait récemment Luis Enrique, entraîneur du PSG, pour justifier sa gestion du cas Mbappé. Le champion du monde 2018 devrait quitter le club de la capitale en juin prochain pour rejoindre le Real Madrid. Orphelin de sa star, le PSG serait prêt à débourser 200 millions d’euros pour s’attacher les services de Lamine Yamal, le crack de 16 ans du FC Barcelone. Le club français envisagerait d’effectuer la deuxième plus grosse transaction de l’histoire après celle de Neymar en 2017, recruté pour 222 millions d’euros.

