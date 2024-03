OM: quel onze face à Nantes ?

L’Olympique de Marseille recevra Nantes ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Jean-Louis Gasset pour cette rencontre ?

L’OM de Jean-Louis Gasset n’en finit plus d’étonner. 4 matchs, 4 victoires. 16 buts inscrits pour seulement 3 encaissées. Tel est le bilan du technicien français depuis son arrivée sur le banc olympien. Côté blessés, Valentin Rongier est toujours en phase de reprise. Nadir, Murillo et Gigot sont également forfaits. À noter également que Clauss, Blanco et Ounahi sont restés en soin à la veille de la rencontre. Les trois joueurs sont incertains.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée de Meïté (incertitude concernant Clauss), Mbemba, Balerdi et Merlin. Kondogbia devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout et d’Harit. Ndiaye pourrait de nouveau être aligné en meneur de jeu derrière le duo Aubameyang–Sarr.

4-3-1-2 reconduit de nouveau ?

Lopez Meïté Balerdi Mbemba Merlin Veretout Kondogbia HaritNdiaye Aubameyang Sarr

Présent ce matin en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué le cas Iliman Ndiaye, transcendé depuis son arrivée: « Ndiaye est un joueur d’axe qui doit jouer deuxième attaquant. Cela va aussi dépendre du profil de l’attaquant, a affirmé l’entraîneur de l’OM. Face à Villarreal, c’était une tactique bien précise avec deux attaquants extérieurs. Il venait alors presser le gardien et revenait également pour faire le meneur de jeu. Il en est tout à fait capable. »

