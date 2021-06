Mercato concurrents OM: Le PSG s’attaque à un défenseur monégasque ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Le PSG souhaiterait s’offrir un latéral de l’AS Monaco. Le joueur en question a répondu à l’intérêt du club de la capitale.

Il est l’un des Monégasques les plus en réussite cette année. Le Brésilien Caio Henrique est sur les tablettes de nombreux clubs comme le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain. Le poste de latéral est celui qui pose le plus de problème depuis de longues années à Paris. En effet, avec un Bernat blessé tout au long de la saison, le côté gauche de la défense a été gardé par Kurzawa et Bakker, autrement dit, par deux joueurs de niveau très moyen.

Caio henrique ne ferme pas la porte

Estimé à 12 millions d’euros par transfermarkt, l’AS Monaco demanderait une somme entre 25 et 30 millions d’euros pour libérer son joueur, d’autant plus que le PSG est un concurrent direct du club de la Principauté. Dans un entretien accordé à Goal, Caio Henrique est revenu sur ces intérêts et ne bloque aucune possibilité.

« Je suis très calme par rapport à ça. J’essaie de ne pas trop m’en mêler pour me concentrer uniquement sur le foot et je laisse ça entre les mains de mes agents », a indiqué le latéral Monégasque avant d’ajouter : « évidemment, c’est un grand plaisir d’être associé à des clubs si importants dans le monde, mais je garde les pieds sur terre et j’essaie toujours de faire de mon mieux où que je joue. Je suis très concentré et impliqué avec le club que je défends et cela ne changera pas. » Caio Henrique – Source: Goal (09/06/2021)