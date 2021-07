Mercato concurrents OM: Le PSG sur le point de boucler une vente ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Le PSG pourrait vendre l’un de ses défenseurs…

Paris démarre fort son mercato. Après avoir officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, et bientôt Donnarumma, le PSG est sur le point de réaliser une vente. Auteur de prestations décevantes, Kurzawa devrait quitter le club de la capitale, alors qu’il a prolongé son contrat la saison passée. En effet, l’international français devrait rejoindre Fenerbahce, un accord a été trouvé entre les deux écuries selon Fanatik, manque plus que l’institution stambouliote arrive à convaincre le défenseur gauche. Ce ne sera pas facile, sachant qu’il a un salaire très important chez les Franciliens, et qu’il semble très attaché à la ville.

Kurzawa n’est plus un titulaire

A LIRE : MERCATO OM : UN AUTRE ESPOIR FRANÇAIS DANS LE VISEUR POUR REMPLACER BOUBACAR KAMARA?

Après 6 saisons et plus de 150 matchs sous les couleurs parisiennes, le Français pourrait donc découvrir un nouveau championnat. Formé à Monaco, il n’a jamais évolué à l’étranger. Il s’est souvent retrouvé troisième dans la hiérarchie des latéraux gauche au PSG, derrière Bernat ou Bakker. Pour rappel, les dirigeants parisiens avaient déboursé 23 millions d’euros en 2015 pour s’attacher ses services.