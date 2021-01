FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Monaco, Lille, Rennes, PSG, Lyon…). Au menu ce jeudi: Le PSG vise un ancien lyonnais, l’AS Monaco s’offre un international sénégalais

Alors que le Bayern Munich aurait mis Corentin Tolisso sur la liste des transferts, le Paris Saint-Germain ferait partie des nombreux prétendants en lice afin de signer le champion du monde 2018…

Selon Sport Bild, le Bayern Munich voudrait se séparer de Corentin Tolisso l’été prochain. Le contrat du Français arrivera à son terme en juin 2022 et une vente est privilégiée cet été afin d’éviter de le voir partir gratuitement. Le Paris Saint-Germain ferait partie des clubs potentiellement intéressés par l’ancien lyonnais. Le Bayern Munich, n’étant pas disposé à prolonger le contrat de Tolisso, a déjà ciblé un remplaçant à celui-ci du nom Florian Neuhaus (Borussia Monchengladbach, 23 ans).

« Je trouve que c’est le joueur parfait, qui techniquement peut apporter beaucoup surtout avec Pochettino. Je trouve que Tolisso a toutes les qualités parce qu’il sera aidé par Verratti et pourra permettre à Neymar d’être plus haut. Quand je vois la liste des joueurs du PSG au milieu de terrain, il n’y a aucun problème à voir Tolisso dans cette dernière. » Olivier Rouyer – Source : L’Equipe (20/01/2021)

En effet selon RMC, l’ailier sénégalais du Club Bruges Krépin Diatta (21 ans) devrait signer dans les prochaines heures à l’AS Monaco. Selon Het Laatste Nieuws, Diatta aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers à l’issue du match contre Oostende où il a marqué le but de la victoire (2-1). Avec 10 buts et 2 passes décisives en 24 matchs depuis le début de saison en Jupiler League, Diatta est un renfort de poids à venir donc pour l’attaque de Monaco. Le montant de l’opération est estimé à plus de 15 millions d’euros.

Krépin Diatta a quitté son pays à l’âge de 15 ans pour rejoindre la Norvège et l’Académie de football d’Oslo. L’ailier sénégalais rejoint ensuite le club de Sarpsborg 08 avant de finalement signer en Belgique au Club Bruges en 2018. Le vice-champion d’Afrique en 2019 a déjà été sacré deux fois champion de Belgique en 2018 et 2020. Cette saison, il a participé à cinq matchs de Ligue des champions.