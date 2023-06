Mercato concurrents OM : Le RC Lens aussi victime de l’Arabie Saoudite !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…). Avec plusieurs achats sur le marché ces dernières semaines, l’Arabie Saoudite dépouille le football européen ! Et le RC Lens ne devrait pas faire exception !

Ces dernières semaines, le championnat d’Arabie Saoudite s’est décidé à mettre la main à la poche pour se bâtir des équipes compétitives. De Kanté en passant par Karim Benzema et Kalidou Koulibaly, de nombreux clubs se renforcent cet été après l’énorme coup Cristiano Ronaldo l’hiver dernier.

Lens prêt à laisser Fofana filer?

D’après le journaliste italien Rudy Galetti, le RC Lens pourrait être une nouvelle victime de cette nouvelle destination dorée pour les joueurs ! Seko Fofana serait bien pisté par le club Al Nassr où évolue CR7 depuis plusieurs mois déjà. Avec encore 2 ans de contrat et une valeur marchande en constante hausse, il faudra un beau chèque pour convaincre les Lensois de le lâcher !

Le club français ne serait pas contre un départ pour récupérer quelques liquidités. Pour le remplacer, le RC Lens a déjà songé à recruter Denis Zakaria, un joueur suivi par l‘Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines d’après des médias italiens. Le club nordiste est connu pour anticiper le mercato et ne commettre que peu d’erreur dans son recrutement.

🚨 Al-Nassr 🇸🇦 veut Seko Fofana ! 🇨🇮 Le club saoudien va entamer les pourparlers avec l’international ivoirien dans les prochains jours. Le milieu du RC Lens a donné son feu vert pour étudier la proposition qui lui sera faite. (@RudyGaletti) pic.twitter.com/hveBs8OXAm — Actu Foot (@ActuFoot_) June 25, 2023

Anticiper et être malin dans le recrutement au RC Lens

Le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, a évoqué, dans un entretien accordé à la Ligue sur Twitch, l’importance d’anticiper les départs dans le recrutement du club. « Remplacer nos joueurs? Il faut être malin. Cheick (Doucouré) était là depuis 2018. Il faisait partie de la renaissance du club. On savait qu’il allait avoir des clubs anglais sur lui. On sentait qu’il allait partir. Son remplaçant, Salis (Abdul Samed), vient de la même académie que lui. Ils ont les mêmes conseillers. On s’est renseigné sur lui et cela s’est fait naturellement. Salis est arrivé l’avant-veille du départ de Cheick, et c’est lui qui l’a accueilli dans le vestiaire. De même, quand Jo Clauss est parti, Jimmy Cabot était là. »