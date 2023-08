Mercato concurrents OM : Le RC Lens fonce sur un gros coup à 35M€ !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) En Italie, le dossier Folarin Balogun a été cité pour l’Inter Milan, le RC Lens est aussi sur le coup !

Après une énorme saison au Stade de Reims, Folarin Balogun a été cité comme l’une des pistes de l’Olympique de Marseille. Seulement, son prix aurait refroidi la direction marseillaise qui a préféré recruter un joueur plus expérimenté en la personne de Pierre Emerick Aubameyang.

D’autres clubs en Ligue 1 ont apprécié les prestations de Balogun en France. L’attaquant qui appartient à Arsenal n’a toujours pas trouvé de point de chute mais pourrait bientôt rebondir ! La Gazzetta en Italie affirme que l’Inter Milan est sur le point de passer à l’action pour le buteur.

Le RC Lens fonce sur Balogun !

Arsenal réclame une grosse somme, c’est pourquoi les Italiens comptent faire une offre d’environ 35M€ dès cette semaine. Le club laisserait aux Gunners un gros pourcentage à la revente afin de récupérer le joueur à moindre coût. Pour rappel, les Londoniens réclamaient près de 60M€ en début de mercato.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Pablo Longoria a lancé un plan d’action pour Guendouzi !

Mais ce n’est pas tout ! La Gazzetta explique également dans son édition du jour que le RC Lens reste à l’affût dans ce dossier ! Avec la perte de Lois Openda, les Lensois ont besoin d’un attaquant et aimeraient récupérer celui qui a explosé au Stade de Reims la saison dernière.

De plus, Balogun ne serait pas motivé à l’idée de rejoindre l’Inter en Serie A… Un vrai plus pour le RC Lens qui pourrait récupérer un attaquant polyvalent, efficace devant le but et qui connaît déjà bien la Ligue 1 après une saison en Champagne-Ardenne.