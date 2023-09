Mercato concurrents OM : Le RC Lens fonce sur une piste de dernière minute?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Après avoir été dépouillé, le RC Lens s’est renforcé dans les derniers jours du mercato d’été. D’après Foot Mercato, le club du Nord avance sur un dernier dossier !

Le RC Lens aurait coché le nom de Faitout Maouassa d’après les informations de Foot Mercato. Le journaliste Sébastien Denis a expliqué ce vendredi que la direction lensoise avance sur ce dossier depuis quelques jours et tente de finaliser son arrivée avant ce soir, date de fin de mercato. Le latéral gauche français appartient au Club Bruges et a réalisé une belle saison l’an dernier à Montpellier en prêt.

Le RC Lens travaille sur la piste Faitout Maouassa depuis quelques jours. Le latéral gauche, prêté l’an passé à Montpellier (avec succès) et qui appartient au Club Bruges, pourrait débarquer dans le Nord d’ici ce soir. Plus d’infos à venir sur @footmercato . pic.twitter.com/VEtWRX8Xd3 — Sébastien Denis (@sebnonda) September 1, 2023

Un groupe compliqué pour Lens en LDC

Cette saison en Ligue des Champions, deux clubs de Ligue 1 figurent parmi les représentants : le PSG et le RC Lens ! Les deux clubs français n’ont pas été épargnés par le tirage qui a eu lieu ce jeudi soir. En effet, Lens serait opposé à Séville, Arsenal et au PSV ! Le PSG, qui était dans le chapeau 1 a hérité de Dortmund, du Milan et de Newcastle…

Groupe A: Bayern Munich, Manchester United, Copenhague, Galatasaray

Groupe B: Seville, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

Groupe C: Naples, Real Madrid, Braga, Unio Berlin

Groupe D: Benfica, Inter Milan, Salzbourg, Real Sociedad

Groupe E: Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio Rome, Celtic

Groupe F: PSG, Dortmund, AC Milan, Newcastle

Groupe G: Manchester City, Leipzig, Etoile Rouge Belgrade, Young Boys Berne

Groupe H: FC Barcelone, FC Porto, Shakhtar Donetsk, Anvers